В Акунке будет включена сирена

13 июня в 11:00 часов в поселке Акунк Арагацотнской области будет проведено учение на тему "Осуществление работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения".

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в общине будет включена сирена.

"Просим не беспокоиться», - говорится в сообщении.