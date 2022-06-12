В Акунке будет включена сирена
13 июня в 11:00 часов в поселке Акунк Арагацотнской области будет проведено учение на тему "Осуществление работ по оповещению, укрытию и эвакуации населения".
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в общине будет включена сирена.
"Просим не беспокоиться», - говорится в сообщении.
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