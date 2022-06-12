Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь 2022

В составе "Пюника" – пополнение 

В составе "Пюника" – пополнение 

Ереванский "Пюник" пополнил свой состав.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба.

К команде присоединился 33-летний иранский нападающий Милад Джахани. Джахани за свою карьеру выступал исключительно в иранских командах - в "Могавемате", "Санат Сариуме", "Меш Кермане", "Госстареше", "Хунехе", "СанатНавте" и "Зобахане". Последней командой иранского футболиста был "Сепахан", в составе которой он в этом году участвовал во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов Азии.

Джахани будет выступат за "Пюник" на арендной основе.

 


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