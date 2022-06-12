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В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом

В России за сутки госпитализировали 819 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 819, что на 39,8% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, количество госпитализаций снизилось в 63 регионах, выросло - в 12. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах. Днем ранее было зарегистрировано 1 362 случая госпитализации.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 403, до 18 376 587. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,02%.

Число летальных исходов возросло за сутки на 65, до 380 020. Днем ранее было зафиксировано 72 смерти.


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