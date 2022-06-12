Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь 2022

За период 9-12 июня произошло 5 ДТП, пострадали 7 человек

За период 9-12 июня произошло 5 ДТП, пострадали 7 человек

В соответствующую службу Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения с 9 по 12 июня поступило 5 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в разных районах республики.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения,  ДТП зафиксированы в Ереване, а также  городах Гюмри - Ширакской области, Эчмиадзин - Армавирской области.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, выполнили работы по мойке дорог, огородили территорию. Есть 7 пострадавших.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]