За период 9-12 июня произошло 5 ДТП, пострадали 7 человек

В соответствующую службу Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения с 9 по 12 июня поступило 5 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях в разных районах республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, ДТП зафиксированы в Ереване, а также городах Гюмри - Ширакской области, Эчмиадзин - Армавирской области.

Прибывшие на место спасатели обесточили автомобили, перекрыли клапаны газовых баллонов, выполнили работы по мойке дорог, огородили территорию. Есть 7 пострадавших.