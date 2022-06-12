В Мартакерте поврежден трубопровод: проводятся аварийно-восстановительные работы
15:35, 12 Июнь 2022
В арцахском городе Мартакерт 11 июня около 19:00 часов повредилась труба внутренней сети водоснабжения - 225 мм, вследствие чего нарушено регулярное водоснабжение города.
Об этом Арцахпресс сообщили в ЗАО "Водоснабжение".
Специалисты компании отправились на место происшествия с необходимым набором инструментов: проводятся аварийно-восстановительные работы.
Компания приносит извинения потребителям и заверяет, что прилагаются все усилия по восстановлению водоснабжения в Мартакерте.
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