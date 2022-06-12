Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь 2022

В Мартакерте поврежден трубопровод: проводятся аварийно-восстановительные работы

В Мартакерте поврежден трубопровод: проводятся аварийно-восстановительные работы

В арцахском городе Мартакерт 11 июня около 19:00 часов повредилась труба внутренней сети водоснабжения - 225 мм,  вследствие чего нарушено регулярное водоснабжение города.

Об этом Арцахпресс сообщили в ЗАО "Водоснабжение".

Специалисты компании отправились на место происшествия с необходимым набором инструментов: проводятся аварийно-восстановительные работы.

Компания приносит извинения потребителям и заверяет, что прилагаются все усилия по восстановлению водоснабжения в Мартакерте.


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