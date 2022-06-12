В Мартакерте поврежден трубопровод: проводятся аварийно-восстановительные работы

В арцахском городе Мартакерт 11 июня около 19:00 часов повредилась труба внутренней сети водоснабжения - 225 мм, вследствие чего нарушено регулярное водоснабжение города.

Об этом Арцахпресс сообщили в ЗАО "Водоснабжение".

Специалисты компании отправились на место происшествия с необходимым набором инструментов: проводятся аварийно-восстановительные работы.

Компания приносит извинения потребителям и заверяет, что прилагаются все усилия по восстановлению водоснабжения в Мартакерте.