Спасатели МЧС РА за 9-12 июня потушили 5 пожаров

За 9-12 июня в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступило 5 сигналов о пожарах в зданиях и строениях (дома, вагоны-времянки, сараи и т.д.) и транспортных средствах, случившихся в разных районах республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары вспыхнули в Ереване и городах Арарат - Араратской области, Ванадзор - Лорийской области, в селе Прошян - Котайкской области.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях (всего 12 кв. м) и в транспортных средствах.