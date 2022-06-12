Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июнь 2022

Спасатели МЧС РА за 9-12 июня потушили 5 пожаров

Спасатели МЧС РА за 9-12 июня потушили 5 пожаров

За  9-12 июня в Национальный  центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступило 5 сигналов о пожарах в зданиях и строениях (дома, вагоны-времянки, сараи и т.д.) и транспортных средствах, случившихся в  разных районах республики.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары вспыхнули в Ереване и городах Арарат - Араратской области, Ванадзор - Лорийской области, в селе Прошян - Котайкской области.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях (всего 12 кв. м) и в транспортных средствах.


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