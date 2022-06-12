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Спасатели обнаружили труп в Ереванском озере

Спасатели обнаружили труп в Ереванском озере

12 июня в 10:58 часов в Национальный  центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что обнаружен труп в Ереванском озере, необходима  помощь спасателей.   

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ  Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа и спасательный отряд  для  проведения специальных работ Спасательной  службы  МЧС Республики Армения.

Спасатели вытащили труп гражданина из Ереванского озера.


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