Спасатели обнаружили труп в Ереванском озере

12 июня в 10:58 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС Республики Армения поступил сигнал о том, что обнаружен труп в Ереванском озере, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали оперативная группа и спасательный отряд для проведения специальных работ Спасательной службы МЧС Республики Армения.

Спасатели вытащили труп гражданина из Ереванского озера.