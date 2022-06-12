Президент Арутюнян направил поздравительное послание президенту РФ   по случаю Дня России

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 12 июня направил поздравительное послание президенту РФ Владимиру Путину по случаю Дня России.

Как сообщили Арменпресс в аппарате президента Республики Арцах, в поздравительном послании президента Арцаха говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично позвольте сердечно поздравить Вас и братский русский народ с национальным праздником - Днем России!

Дружба между нашими народами, искренние и добрососедские отношения, прочные исторические, культурные и духовные связи имеют многовековую историю. Они прошли вместе большой путь, выдержали испытание временем, преодолели трудности и одержали победы.

И сегодня российские миротворческие войска находятся в Арцахе и выполняют совместно с Армией обороны крайне важную миссию, обеспечивая безопасность и покой нашего населения.

Мы в Арцахе знаем и высоко ценим усилия Российской Федерации и лично Ваши усилия, направленные на мирное урегулирование азербайджано-карабахского конфликта, сохранение мира и стабильности в нашем регионе, за что мы глубоко благодарны и признательны Вам.

Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз искренне поздравляю Вас, всех граждан России, наших братьев, осуществляющих миротворческую миссию в Арцахе, с памятным праздником и желаю крепкого здоровья и всего наилучшего, а дружественной нам стране - мира и процветания.