Никол Пашинян направил поздравительные послания президенту и председателю правительства РФ по случаю Дня России

Премьер-министр Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю правительства РФ Михаилу Мишустин по случаю Дня России.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в поздравительном послании Владимиру Путину говорится:

“Уважаемый Владимир Владимирович,

Позвольте сердечно поздравить Вас и всех россиян с государственным праздником — Днём России!

Этот день символизирует определяющие преобразования в политической, социально-экономической и общественной жизни России, подчёркивает незыблемость национального единства и высокой ответственности за родную страну.

За прошедшие три десятилетия армяно-российские отношения, опирающиеся на прочный фундамент многовековой дружбы и братства народов наших стран, обогатились качественно новым содержанием. Активный политический диалог на высшем и высоком уровнях, конструктивное взаимодействие по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, успешное партнёрство в экономической, военной, культурно-гуманитарной и в других областях в полной мере отвечают интересам развития союзнических отношений Армении и России.

Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса стратегического взаимодействия Армении и России во благо наших народов и государств, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

Еще раз поздравляю Вас, уважаемый Владимир Владимирович, со знаменательным праздником и желаю доброго здоровья и успехов, а братскому народу России – мира, благополучия и процветания”.

В поздравительном послании Михаилу Мишустину говорится:

“Уважаемый Михаил Владимирович,

От всего сердца поздравляю Вас с Днем России!

Эта дата, символизирующая национальное единение и ответственность за родную страну, неразрывно связана с глубинными преобразованиями, обеспечившими стабильное развитие и упрочение места и роли России в современном мире.

Глубокие корни многовековой дружбы, братства и взаимной поддержки народов наших стран обеспечивают надёжное развитие армяно-российского союзничества по всем направлениям.

Уверен, что совместные усилия по наращиванию многопланового взаимодействия наших государств и реализация перспективных проектов всецело служат интересам наших стран, достижению стабильности и повышению уровня безопасности в нашем регионе.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам, уважаемый Михаил Владимирович, доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях, а народу России – мира и благополучия”.