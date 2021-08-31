Анонс мероприятий на 12 июня
16:58, Июнь 11, 2022
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- 16:58 Анонс мероприятий на 12 июня
- 16:50 Пашинян посетил Араратскую область и ознакомился с ходом реализации субвенционных программ
- 16:25 Ален Симонян встретился с Комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович
- 16:21 На территории республики время от времени ожидаются дожди и грозы
- 15:40 Армянское вино представлено в рамках Лондонской винной ярмарки
- 15:30 Указом президента Республики Армения назначены послы в Латвии, Лихтенштейне и Северной Македонии
- 15:11 Анкара ждет ответа от Москвы по поводу вывоза зерна из Украины. Чавушоглу
- 14:50 Иран и Венесуэла подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве на 20 лет
- 14:25 Находящийся с рабочим визитом в Арарате премьер-министр РА ознакомился с проблемами общины Дехдзут
- 14:18 Словакия сообщила о принятии более полумиллиона беженцев с начала войны на Украине
- 14:09 Председатель Еврокомиссии прибыла в Киев
- 13:50 Армения и Германия продолжают развивать отношения. Посол
- 13:30 FLYON ARMENIA 16 июня осуществит первый рейс Ереван-Бейрут-Ереван
- 13:13 В Административном комплексе МО проведены курсы переподготовки
- 12:55 Забудьте о Франции, Армении - центр виноделия. Euronews — об армянском виноделии
- 12:32 Армянская епархия Германии осудила случай наезда на пешеходов в Берлине
- 12:10 В Гаити 38 человек попали в плен
- 11:51 Советник главы офиса Зеленского сообщил о потерях украинской стороны
- 11:33 Европейские индексы - 10-06-22
- 11:32 Американские индексы снизились - 10-06-22
- 11:30 Цены на цветные металлы - 10-06-22
- 11:29 Цены на драгоценные металлы выросли - 10-06-22
- 11:28 Цены на нефть снизились - 10-06-22
- 11:25 В Аргентине зафиксирован первый случай передачи обезьяньей оспы
- 11:16 Канада и Дания урегулировали длящийся с 1970-х годов территориальный спор
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