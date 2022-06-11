Пашинян посетил Араратскую область и ознакомился с ходом реализации субвенционных программ

Премьер-министр Никол Пашинян с рабочим визитом посетил Араратскую область. Премьер-министра сопровождали вице-премьер Амбарцум Матевосян, министр территориального управления и инфраструктур Гнел Саносян, заместитель министра экономики Арман Ходжоян, председатель комитета градостроительства Армен Гуларян, губернатор Арарата Седрак Тевонян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в рамках визита премьер-министр ознакомился с ходом реализации проектов, реализуемых в ряде общин в рамках субвенционных программ.

Никол Пашинян сначала посетил общину Дехцут, где в рамках программы “Строительство модульных зданий для общеобразовательных школ с малым количеством детей” строится модульная школа. Премьер-министр осмотрел строительную площадку, ознакомился с ходом работ. Было доложено, что школа строится по модели, совместно разработанной министерством образования, науки, культуры и спорта, МЧС, Комитетом градостроительства, ЮНИСЕФ, а также международными и местными заинтересованными организациями. Она основана на современных стандартах безопасности, инклюзивности и энергосбережения. Школа рассчитана на 120 учеников. Строительство началось в 2020 году и будет завершено в этом году. Стоимость программы составляет 799 млн драмов.

Премьер-министр побеседовал с учителями школы, которые поблагодарили главу правительства за реализацию программы по созданию современной школы в общине и обеспечению учащихся лучшими условиями. Никол Пашинян призвал их принять участие в процессе аттестации, повысить свою профессиональную квалификацию, в результате чего значительно возрастет их заработная плата.

Никол Пашинян побеседовал также с местными жителями, выслушал их проблемы и призвал их участвовать во всех программах правительства по созданию современного сельского хозяйства, в том числе в программе капельного орошения. Заместитель министра экономики также предоставил информацию присутствующим.

Следующей остановкой премьер-министра стал участок дороги Бердик-Айгестан, где он ознакомился с работами по ремонту дороги. В рамках программы капитального ремонта дорог государственного значения на средства государственного бюджета Армении осуществляются работы по водоотводу и асфальтированию. Основные работы планируется завершить в ноябре текущего года. Стоимость программы составляет 360 млн драмов.

Затем премьер-министр Пашинян посетил общину Верин Двин, где побывал на территории созданного частным сектором при господдержке холодильного хозяйства сельхозпродукции, ознакомился с деятельностью последнего. Объем холодильного склада составляет около 5000 тонн. Общая стоимость программы составила 400 млн драмов, из которых 300 млн драмов было предоставлено государством в рамках программы агропродовольственного лизинга. Премьер-министр Пашинян приветствовал создание хозяйства, подчеркнув, что правительство продолжит поддерживать сельское хозяйство посредством различных программ по созданию современных фермерских хозяйств.

В этой общине глава правительства также ознакомился со строительством созданного частным сектором развлекательного центра. В проект уже вложено 1,2 млн долларов. Также здесь будет современный бассейн.

Следующей остановкой премьер-министра стала община Айгезард. Здесь Никол Пашинян ознакомился с условиями, созданными в отреставрированном в рамках субвенционной программы общественном парке, рядом с которым построены также современные футбольная, теннисная и баскетбольная площадки. Общая стоимость проекта составила 44 млн драмов, 65% было предоставлено общиной, 35% - правительством.

Здесь премьер-министр тоже побеседовал с местными жителями, ознакомился с их проблемами, ответил на ряд вопросов. Никол Пашинян также посетил открытый частным сектором тир, ознакомился с созданными условиями.

Премьер-министр Пашинян также ознакомился с ходом капитального ремонта участка дороги республиканского значения Айнтап-Мхчян-Арташат-Айгаван. Основные работы планируется завершить в ноябре текущего года. Стоимость программы составляет 1 млрд 699 млн драмов.

Премьер-министру также был представлен ход ремонта дороги Ехегнаван-Айгаван. Работы планируется завершить в ноябре текущего года. Стоимость программы составляет 259 млн драмов.

Последней остановкой Никола Пашиняна стал город Арарат, где премьер-министр ознакомился с условиями, созданными в отремонтированном в рамках субвенционной программы парке. В результате проекта вся территория парка была выложена плиткой, отремонтированы фонтан и амфитеатр, заменены скамейки, установлена оросительная сеть и система освещения. Стоимость благоустройства парка составила 100 млн драмов, из которых 70% было выделено из городского бюджета, 30% - из государственного бюджета.