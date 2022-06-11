В рамках рабочего визита в Страсбург Председатель НС РА Ален Симонян встретился с Комиссаром СЕ по правам человека Дуней Миятович.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и по связям с общественностью Национального Собрания РА.

«Вы надежный партнер для Армении, с которым установилось теплое сотрудничество еще до Вашего избрания на пост комиссара СЕ по правам человека. Власти Армении высоко оценивают Вашу работу по защите прав человека в странах-членах Совета Европы», - сказал Ален Симонян.

Стороны согласились с важностью программного сотрудничества Совета Европы, которое также имеет большое значение для реализации ряда стратегических программ правительства Армении. В этом контексте рассматривались, в частности, стратегия судебно-правовых реформ Республики Армения на 2019-2023 годы, антикоррупционная стратегия РА на 2019-2022 гг., национальная стратегия защиты прав человека Республики Армения на 2020-2022 гг., стратегия и план действий пенитенциарно-исполнительной системы Республики Армения на 2019-2023 гг.

Касаясь послевоенной ситуации в Арцахе, председатель НС РА остановился на вопросе немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых. Стороны обсудиливызывающие тревогу сообщения международных профильных структур.

Обсуждался и недавний доклад Human Rights Watch, в котором содержатся факты о бесчеловечных условиях содержания армянских военнопленных в азербайджанских тюрьмах и грубых нарушениях основных прав этих людей.

Ален Симонян выразил сожаление по поводу отмены визита Дуни Миятови в Армению и Арцах, запланированного на январь 2021 года.

Он придал большое значение позиции Миятович, что уполномоченный СЕ по правам человека должен иметь доступ на всю территорию государств-членов СЕ, включая так называемые «серые зоны» конфликта. Он отметил, что Арцах является географической зоной Совета Европы, где проживают европейцы, и народ Арцаха имеет такие же права.

Стороны подчеркнули важность роли Совета Европы в урегулировании разрушительных гуманитарных последствий войны против Арцаха.