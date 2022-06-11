Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

На территории республики время от времени ожидаются дожди и грозы

На территории республики время от времени ожидаются дожди и грозы

В областях республики днем 11 июня - в отдельных районах, ночьюи  днем 12 -16 июня - в большинстве районов, ожидается кратковременный дождь и гроза. В некоторых районах ожидается град. Ветер 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра скоростью 18-23 м/с.

Как передает Арменпресс,   Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что во второй половине дня 11-12 июня температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса.

В Ереване вечером 11 июня, вечером и ночью с 12 на 16 июня ожидается кратковременный дождь, во время грозы ветер усилится до 18-20 м/с.


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