На территории республики время от времени ожидаются дожди и грозы

В областях республики днем 11 июня - в отдельных районах, ночьюи днем 12 -16 июня - в большинстве районов, ожидается кратковременный дождь и гроза. В некоторых районах ожидается град. Ветер 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра скоростью 18-23 м/с.

Как передает Арменпресс, Центр гидрометеорологического мониторинга Министерства окружающей среды РА сообщает, что во второй половине дня 11-12 июня температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса.

В Ереване вечером 11 июня, вечером и ночью с 12 на 16 июня ожидается кратковременный дождь, во время грозы ветер усилится до 18-20 м/с.