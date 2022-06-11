Армянское вино представлено в рамках Лондонской винной ярмарки

Посол Армении в Великобритании Варужан Нерсесян посетил Армянский павильон Лондонской винной ярмарки. Ярмарка проходила в Олимпийском центре в Лондоне.

Как передает Арменпресс, посольство РА в Великобритании сообщает, что впервые в павильоне были представлены 13 различных армянских производителей вина, которые представили разнообразные винные продукты, изготовленные из местного винограда.

Армянские производители, участвующие в выставке, имели возможность представить винный ассортимент 10 июня на мероприятиив Travellers Club, прошедшем под эгидой Посольства Республики Армения, которое сопровождалось эстрадными и джазовыми выступлениямиармянских исполнителей.

В своем выступлении Посол Нерсесян поблагодарил Travellers Clubза организацию мероприятия, а виноделов —за столь достойную демонстрацию своих вин. Он посчитал важным представить британским потребителям и бизнес-сообществу богатую историю армянских вин.

Посол также выразил надежду, что производство армянского вина будет и дальшеразвиваться и расти, более того, оно станет более доступным на британском рынке.

Мероприятие было организовано совместно с программой RED-NEO, финансируемой USAID и Армянским фондом винограда и вина и реализуемой фондом CARD.