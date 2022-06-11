Анкара ждет ответа от Москвы по поводу вывоза зерна из Украины. Чавушоглу

Анкара ждет ответа от Москвы на предложение провести встречу представителей России, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза зерна из украинских портов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что в Анкаре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровымобсуждался вопрос поставок зерна. Чавушоглу подчеркнул, что считает план ООН по вывозу зерна из украинских портов наиболее правильным и считает, что стороны должны его обсудить.

"Мы заявили о своей готовности провести встречу России, Украины, Турции и ООН по этому вопросув Стамбуле. Наша позиция была четко изложена, и теперь мы ждем ответа России как по встрече, так и по другим деталям", — сказал он.