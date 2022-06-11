Время в Ереване: 11:07:36,   11 Июнь 2022

Анкара ждет ответа от Москвы по поводу вывоза зерна из Украины. Чавушоглу

Анкара ждет ответа от Москвы по поводу вывоза зерна из Украины. Чавушоглу

Анкара ждет ответа от Москвы на предложение провести встречу представителей России, Украины, Турции и ООН по поводу вывоза зерна из украинских портов.

Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что в Анкаре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровымобсуждался вопрос поставок зерна. Чавушоглу подчеркнул, что считает план ООН по вывозу зерна из украинских портов наиболее правильным и считает, что стороны должны его обсудить. 

"Мы заявили о своей готовности провести встречу России, Украины, Турции и ООН по этому вопросув Стамбуле. Наша позиция была четко изложена, и теперь мы ждем ответа России как по встрече, так и по другим деталям", — сказал он.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]