Находящийся с рабочим визитом в Арарате премьер-министр РА ознакомился с проблемами общины Дехдзут

Премьер-министр РА Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Араратской области.

Как передает Арменпресс, первая остановка была в общине Дегдзут, где Никол Пашинян ознакомился с ходом строительства модульной школы. Председатель Комитета по градостроительству РА Армен Гуларян представил, что строящаяся школа рассчитана на 120 учащихся. Территория будет благоустроена, построеноубежище, полностью обновлено школьное имущество.

Премьер-министр РА побеседовал с жителями о вопросах сельского хозяйства и реализуемых правительством программах. Никол Пашинян, в частности, коснулся процесса аттестации учителей.

«В результате аттестации заработная плата увеличивается на 30-50%. Мы приняли решение, что учитель сам решает, насколько увеличится его зарплата. Уже есть учитель, получающий зарплату в 450 000 драмов. Должен попросить вас: подготовьтесь и пройдите сертификацию. И мы будем спокойны, что учителя получают достойную зарплату", - сказал Никол Пашинян.

Он выразил надежду, что строительство новой школы повысит энтузиазм как сотрудников, так и учащихся.

Никол Пашинян ознакомился с сельскохозяйственными проблемами общины. Премьер-министр Республики Армения представил программы поддержки, в частности, направленные на развитие системы капельного орошения.