Словакия сообщила о принятии более полумиллиона беженцев с начала войны на Украине
14:18, 11 Июнь 2022
Словакия с начала военных действий на Украине с 24 февраля приняла на своей территории 501 тыс. 667 беженцев, из которых 80 тыс. 959 получили временное убежище в стране.
Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МВД Словакии Зузана Элиашова.
Ранее премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия является транзитной страной для беженцев из Украины. Большинство беженцев стремятся перебраться через Словакию в страны, находящиеся в Центральной и западной частях ЕС.
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