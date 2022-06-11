Словакия сообщила о принятии более полумиллиона беженцев с начала войны на Украине

Словакия с начала военных действий на Украине с 24 февраля приняла на своей территории 501 тыс. 667 беженцев, из которых 80 тыс. 959 получили временное убежище в стране.

Как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь МВД Словакии Зузана Элиашова.

Ранее премьер-министр Эдуард Хегер заявил, что Словакия является транзитной страной для беженцев из Украины. Большинство беженцев стремятся перебраться через Словакию в страны, находящиеся в Центральной и западной частях ЕС.