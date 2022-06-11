Армения и Германия продолжают развивать отношения. Посол

Армения и Германия продолжают развивать отношения в различных сферах, добиваясь успехов.

Как передает Арменпресс, об этом заявил посол Германии в Армении Виктор Рихтер в ходе мероприятия "30 лет немецко-армянских дипломатических отношений: культура как стимул развития сотрудничества", особо выделяя культурное сотрудничество.

Касаясь взаимных визитов высокопоставленных лиц двух стран, в частности, премьер-министра РА Никола Пашиняна и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, посол отметил, что политические диалоги на высоком уровне будут продолжаться и в дальнейшем.

«Сотрудничество в странах ЕС начинается в сфере децентрализации науки, образования, культуры, а между Арменией и Германией существуют 30-летние дружеские отношения. Хотел бы подчеркнуть, что роль культуры также важна в развитии отношений между двумя странами. У нас есть ряд немецких организаций, которые выполняют наши культурные миссии», — сказал он.

Штефан Малериус — руководитель региональной программы «Политический диалог Южного Кавказа» Фонда Конрада Аденауэра, отметил, что это мероприятие является продолжением ряда совместных программ их фонда и культурного фонда «Арам Хачатурян-Конкурс».

"Культурное развитие является частью миссии нашего фонда. И нельзя не заметить, как деятели культуры - писатели, музыканты,могут развивать отношения между странами", - сказал он.

Исполнительный директор культурного фонда «Арам Хачатурян-Конкурс» Мартин Товмасян, говоря о политике и музыке, сказал, что правильная политика может повлиять на развитие музыки и культуры.

«Я рад сегодня сообщить, что 6 июня, в день 119-летия Арама Хачатуряна, в Ереване стартовал 18-й Международный конкурс имени Арама Хачатуряна с участием представителей со всего мира. И я уверен, что, как и в прошлые 17 лет, в этом году у нас появятся новые имена, которые свяжут свои страны с Арамом Хачатуряном, с армянским классическим исполнительским искусством, сделают Армению более заметной на карте классической музыки», - сказал Мартин Товмасян.

Мероприятие проводится в рамках проекта «Арам Хачатурян-Конкурс».