В Административном комплексе МО проведены курсы переподготовки

9 и 10 июня в Административном комплексе МО были проведены курсы переподготовки кадров военной полиции, посвященные эффективному расследованию случаев пыток, жестокого обращения и смертей в Вооруженных силах.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства обороны Республики Армения, курс, организованный в рамках сотрудничества Министерства обороны РА и ереванского офиса Совета Европы, вели международный эксперт СЕ Саша Янкович и кандидат юридических наук, доцент, национальный эксперт СЕ Арсен Никогосян.