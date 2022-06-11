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В Административном комплексе МО проведены курсы переподготовки

В Административном комплексе МО проведены курсы переподготовки

9 и 10 июня в Административном комплексе МО были проведены курсы переподготовки кадров военной полиции, посвященные эффективному расследованию случаев пыток, жестокого обращения и смертей в Вооруженных силах.  

Как сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии  Министерства обороны  Республики Армения, курс, организованный в рамках сотрудничества Министерства обороны РА и ереванского офиса Совета Европы, вели международный эксперт СЕ Саша Янкович и кандидат юридических наук, доцент, национальный эксперт СЕ Арсен Никогосян.


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