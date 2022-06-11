Забудьте о Франции, Армении - центр виноделия. Euronews — об армянском виноделии

"Забудьте о Франции, Армении - центр виноделия" - так озаглавил свойматериал ведущий международный медиацентр Euronews, провозгласив Армянское нагорье древней родиной виноделия.

Как передает Арменпресс, Euronews рассказывает о 8000-летних армянских виноградарских традициях и 6000-летней культуре виноделия, добавляя, что, говоря и думая о вине, нельзя упускать из виду один из древнейших винодельческих регионов – Армению.

Издание подчеркивает тот факт, что уникальные экспонаты, хранящиеся в недавно открывшемся в Армении Музее истории вина, открывают посетителям дорогу в прошлое и благодаря современным решениям армянского виноделия, показывают глубокую связь между регионом, религией, культурой и медициной с армянским вином.

«Музей находится всего в 30 км от Еревана, на территории винодельни Armenia Wine Winery, который расположен в базальтовых скалах на глубине 8 метров․ «Когда вы идете по подземному туннелю, вы чувствуете, что проходите по гигантскому винному погребу, — отмечает Euronews, добавляя, — находящиеся в музее историко-археологические и этнографические артефакты показывают, как вино сопровождало армян от колыбели до погребальных обрядов».

Поощряя стремление музея популяризировать культуру древнего виноделия, Euronews указывает на существование рукописной библиографии, доказывающей, что Армения действительно является колыбелью виноделия.