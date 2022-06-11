Армянская епархия Германии осудила случай наезда на пешеходов в Берлине

Армянская епархия Германии решительно осуждает наезд 29-летнего мужчины на пешеходов в Берлине утром 9 июня, в результате которого погиб один человек, а несколько граждан, в том числе дети школьного возраста, получили тяжелые и легкие ранения.

Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении Армянской епархии Германии.

"По сообщениям СМИ, автором этого бесчеловечного, человеконенавистнического акта, по всей вероятности (хотя еще не подтверждено полностью), является гражданин Армении Гор Х. Также по данным СМИ, у преступника были проблемы с психикой, и высока вероятность того, что он действовал в состоянии психического расстройства. Мы питаем надежду, что полиция и другие соответствующие органы выяснят все подробности, связанные с этим злосчастным происшествием», — цитирует сообщение епархии orer.eu.

Армянская епархия Германии сообщила: по их данным, лицо, совершившее деяние, - неизвестный общине гражданин.

«На данный момент мы не знаем никого, кто знал бы его. Однако, какими бы ни были мотивы поступка, кто бы его ни совершил, Армянская епархия Германии решительно осуждает этот бесчеловечный поступок и выражает солидарность со всеми пострадавшими. Мы отвергаем любые действия подобного характера, независимо от национальности или национально-религиозной принадлежности виновного.

Молимся за упокой души потерпевшего в этом преступлении, а также за скорейшее выздоровление и здоровье всех раненых», — говорится в сообщении епархии.