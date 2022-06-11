В Гаити 38 человек попали в плен

Члены преступной группировки в Гаити угнали два автобуса и похитили находившихся в них 36 пассажиров и двоих водителей.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило Agency France-Presse со ссылкой на главу местной ассоциации водителей.

Инцидентпроизошел на западном выезде из столицы Гаити Порт-о-Пренса. Водителям рекомендуют не ездить по этой дороге, так как ее двухкилометровый участок полностью контролируется вооруженными группировками. Однако из-за неофициальных сборов не все жители страны имеют возможность выбрать альтернативную дорогу.

Другие подробности не приводятся.

AFP отмечает, что за май ООН зарегистрировало не менее 200 случаев похищения людей в Гаити, больше всего похищений произошло в Порт-о-Пренсе.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарной обстановки в Гаити ухудшилась после убийства в ночь на 7 июля 2021 года президента страны Жовенеля Моиза, а также произошедшего в августе того же года землетрясения, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.