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Советник главы офиса Зеленского сообщил о потерях украинской стороны

Советник главы офиса Зеленского сообщил о потерях украинской стороны

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что в ходе военных действий, осуществляемых Россией в этой стране, погибли около 10 тысяч военнослужащих ВС Украины.

Как передает Арменпресс, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live", Арестович сказал: "Да, примерно так".


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