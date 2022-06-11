Советник главы офиса Зеленского сообщил о потерях украинской стороны
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович считает, что в ходе военных действий, осуществляемых Россией в этой стране, погибли около 10 тысяч военнослужащих ВС Украины.
Как передает Арменпресс, отвечая на соответствующий вопрос в эфире YouTube-канала "Фейгин Live", Арестович сказал: "Да, примерно так".
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