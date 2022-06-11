Европейские индексы - 10-06-22

МОСКВА, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 10 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 3.08% и составил 13761.83 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.69% и составил 6187.23 пункта, британский FTSE снизился на 2.12% и составил 7317.52 пункта, а российский RTSI вырос на 4.64% и составил 1268.83 пункта.