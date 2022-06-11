Цены на цветные металлы - 10-06-22

ЛОНДОН, 11 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 10 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 2.93% и составила 2680.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.74% и составила 9447.50 долларов США, цена на свинец снизилась на 2.19% и составила 2148.00 долларов США, цена на никель снизилась на 2.71% и составила 27264.00 долларов США, цена на олово снизилась на 4.01% и составила 35265.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.85% и составила 3692.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 37963.56 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 72900.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.