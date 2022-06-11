В Аргентине зафиксирован первый случай передачи обезьяньей оспы

В Аргентине подтвержден первый случай заражения обезьяньей оспой у человека, который в последнее время не покидал страну.

Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

В ведомстве сообщили, что пациент изолирован и находится в больнице под наблюдением врачей, самочувствие егонормальное.

Ранее Министерство здравоохранения Аргентины подтвердило два случая заражения обезьяньей оспой. У обоих людей симптомы появились после визита в Испанию.

Директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус 8 июня сообщил, что ВОЗ располагает информацией о более чем тысяче случаев регистрации обезьяньей оспы в 29 странах, не считающихся эндемичными для этой болезни.

Обезьянья оспа — уникальное вирусное заболевание, передающееся человеку от диких животных. Симптомы — лихорадка, головная боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и утомляемость.

По данным ВОЗ, уровень смертности от вспышек обезьяньей оспы обычно составляет 1-10%, при этом большинство смертей приходится на младшие возрастные группы. Специального лечения или вакцины от оспы обезьян не существует, но ранняя вакцинация против обезьяньей оспы очень эффективна для предотвращения заболевания.

Случаи заражения человека обезьяньей оспой впервые были зарегистрированы в апреле-мае в ряде западноевропейских стран. В настоящее время он встречается как минимум в 11 странах: Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции и Швеции.

Всемирная организация здравоохранения планирует в ближайшее время провести специальное заседание, чтобы обсудить вспышку инфекции.

Обезьянья оспа — крайне редко встречающийся вирус, который нелегко передается человеку. Чаще всего люди выздоравливают от болезни в течение нескольких недель. Однако возможны и осложнения.