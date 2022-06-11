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Канада и Дания урегулировали длящийся с 1970-х годов территориальный спор

Канада и Дания урегулировали длящийся с 1970-х годов территориальный спор

Канада и Дания урегулировали продолжающийся с 1973 года территориальный спор, касающийсяпринадлежности необитаемого острова Ханс (проливКеннеди).

Как передает Арменпресс, издание The Globe and Mail со ссылкой на свои источники сообщило, что остров будет разделен между канадской территорией Нунавут и Гренландией, считающейся автономной территорией в Дании.

По данным анонимных источников, страны объявят о достижении соглашения по этому вопросу 14 июня.


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