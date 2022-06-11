Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид посетит Азербайджан, Грузию и Армению

Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским вопросам Карен Донфрид 14-19 июня посетит Азербайджан, Грузию и Армению.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США, отметив, что цель визита–подчеркнуть приверженность США установлению мира, демократии и благополучия в регионе Южного Кавказа.

«Отмечая 30-летие дипломатических отношений со всеми тремя странами, помощник секретаря Донфрид подчеркнет поддержку США их суверенитета и независимости, подчеркивая право Азербайджана, Грузии и Армении выбирать свой собственный путь. Она также подчеркнет готовность Соединенных Штатов помочь в построении длительного мира на Южном Кавказе, в том числе – поддерживая развитие политических, экономических и связеймежду народами во всем регионе», - говорится в сообщении.

Донфрид будет в Армении 18 июня, где встретится с премьер-министром Николом Пашиняном и другими должностными лицами. «Помощник секретаря выразит поддержку США в дипломатических усилиях Азербайджана и Армении по достижению долгосрочного мира. Она подчеркнет наше крепкое сотрудничество, основанное на общих ценностях, а также нашу взаимную приверженность демократическому развитию Армении», - отмечается в сообщении.

До приезда в Армению Донфрид посетит Баку –15 и 16 июня, а 17 июня – Грузию.

В Баку встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, другими правительственными чиновниками и представителями гражданского общества,

поблагодарит Азербайджан за гуманитарную поддержку Украины.

17 июня помощник госсекретаря посетит Грузию, где выступит с речью на Тбилисской международной конференции женщин, организованной президентом страны Саломе Зурабишвили.Донфрид также встретится с премьер-министром Гарибашвили и другими правительственными чиновниками, представителями оппозиции и гражданского общества.Помощник госсекретаря в Тбилисиобсудит действия российской стороны на Украине и твердую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ, а также обсудит, как Соединенные Штаты могут оказать дальнейшую поддержку Грузии в продвижении демократического развития и верховенства закона, диверсификации экономики Грузии и построении процветающего будущего.