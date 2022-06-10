Сотрудники супермаркетов в чешских городах в коробках из-под бананов обнаружили полтонны кокаина 

Полтонны кокаина обнаружили в пятницу в коробках из-под бананов сотрудники супермаркетов в чешских городах Йичин и Рыхнов-над-Кнежноу. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на своей странице в Twitter полиция Чехии.

"Пакеты с кокаином в коробках из-под бананов обнаружили сегодня во второй половине дня сотрудники супермаркетов в Йичине и Рыхнове-над-Кнежноу. Криминалисты установили, что аналогичный "товар" поступил и в некоторые другие места Чехии", - отмечается в сообщении. - Следствие по делу ведет Национальный центр борьбы с наркотиками".

Стоимость кокаина на "черном" рынке превышает 1,5 млрд крон (около €60 млн). Согласно предварительной информации, наркотики были направлены из Колумбии.

Чешская полиция взаимодействует с правоохранительными органами других стран и Интерполом. Предполагается, что аналогичные "посылки" могли быть направлены наркодилерами в иные государства Европы.