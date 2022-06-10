Окончания боев на Украине недостаточно для снятия санкций, заявил Шольц

Прекращение боевых действий на Украине не будет единственным условием для снятия санкций с России, необходима нормализация ситуации, договоренности между Киевом и Москвой, которая обеспечила бы защиту и суверенитет Украины. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"К тому, что мы делаем, относится и то, что мы ввели санкции (против РФ), поэтому правильно и то, чтобы предпринимались усилия, чтобы как можно больше стран присоединились к санкциям, потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, (это - ред.) укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость. Это то, что кроется за санкциями", - заявил Шольц на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.

Шольц отметил, что все введенные с 2014 года санкции по-прежнему действуют. "Поэтому все должны четко понимать, что санкции, которые мы сейчас ввели, шестой пакет, санкции многих других стран мира просто исчезнут, когда каким-то образом оружие смолкнет. Условием этому, напротив, является улучшение ситуации, что Россия примирится с тем, что она не может принудить Украину к миру, а что она должна достичь согласия и договоренности с ней, которые бы привели к тому, что суверенитет и территориальная целостность будут реально защищены", - заявил Шольц.