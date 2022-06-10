В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Арцахе нарушений не зафиксировано: МО РФ

В зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе нарушений не зафиксировано. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в информационном бюллетене министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

“Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано.

Российскими миротворческими подразделениями обеспечено сопровождение четырех колонн вооруженных сил Азербайджана через Лачинский коридор – двух в северном направлении и двух – в южном.

Проведено патрулирование по пяти маршрутам в Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах.

Инженерно-саперными группами российского миротворческого контингента продолжается разминирование объектов и местности. За сутки очищен 1 га территории.

Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся мин и снарядов очищено 2401,7 га территории, 689,5 км дорог, 1937 зданий, обнаружено и обезврежено 26 469 взрывоопасных предметов.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении”, - говорится в сообщении.