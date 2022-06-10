Азиатские индексы снизились - 10-06-22

ТОКИО, 10 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 10 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.49% и составил 27824.29 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.32% и составил 1943.09 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.42% и составил 3284.83 пункта, а HANG SENG снизился на 0.29% и составил 21806.18 пункта.