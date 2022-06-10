Сербия не вступит в Евросоюз, не признав Косово, заявил Шольц

Вступление в ЕС Сербии и самопровозглашенной республики Косово невозможно без взаимного признания Белграда и Приштины, как передает Арменпресс, об этом заявил в ходе визита на Балканы канцлер Германии Олаф Шольц.

Германский канцлер в пятницу проводит визит на Западные Балканы, поездку начал с самопровозглашенного Косово. После встречи с "премьером" Альбином Курти Шольц заявил, что введением санкций против РФ косовское "правительство" показало, что "стоит на нашей стороне в международном сообществе" и перешел на тему отношений Белграда и Приштины.

"Косово и Сербия должны достигнуть всеобъемлющего договора, и спецпредставитель (ЕС по диалогу Мирослав - ред.) Лайчак имеет полную нашу поддержку по этому вопросу… Ясно, что соглашение должно решить вопрос признания (самопровозглашенного – ред.) Косово и Сербии, потому что две страны не могут стать частью ЕС, не признав одна другую", - приводит слова канцлера Германии Радио и телевидение Косово.

Во второй половине дня Шольца ожидают в Белграде, где запланирована его встреча с президентом Сербии Александром Вучичем.