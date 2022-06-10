Армяно-белорусские отношения динамично развиваются: эксклюзивное интервью главы МИД Беларуси ИА “Арменпресс”

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей высоко оценивает отношения с Арменией во всех сферах. В беседе с Арменпресс министр иностранных дел Беларуси отметил, что, в частности, динамично развиваются политические и торгово-экономические связи. По словам министра, товарооборот между двумя странами фиксирует беспрецедентные показатели.

Владимир Макей коснулся также нагорно-карабахского конфликта, подчеркнув, что Беларусь категорически против решения проблемы военным путем, и конфликт должен быть урегулирован исключительно дипломатическим и политическим путем.

- Господин Макей, какие вопросы обсуждались на СМИД ОДКБ и какие решения были приняты?

- Вы знаете, что в этом году исполнилось 30 лет со дня подписания Договора о коллективной безопасности и 20 лет со времени создания Организации Договора о коллективной безопасности и, конечно же, вот эти знаменательные даты накладывают отпечаток и на обсуждение всех вопросов, связанных с деятельностью нашей Организации.

Сегодня вы видите, какие угрозы и вызовы для постсоветского пространства, в том числе и для членов нашей Организации, появлялись и появляются в мире. Это и глобальные вызовы, связанные с какими-то глобальными вещами - изменение климата, пандемия и другие вещи, ну и какие-то реальные обстоятельства, реальные ситуации, которые несут угрозу для нашего для нашей Организации - ситуация в Афганистане, укрепление НАТО на западных границах нашей Организации и т.д. и т.п. Поэтому, конечно же, мы, отмечая вот эти юбилейные даты, отнюдь не собираемся почивать на лаврах. Наоборот, мы обсуждали и в рамках нынешнего заседания СМИД ОДКБ вопросы, связанные с укреплением нашей Организации, связанные с определением места нашей Организации в новых условиях, в системе международных отношений. Мы считаем, что наша Организация должна уметь адекватно отвечать на те вызовы и угрозы, которые, к сожалению, появляются практически каждый день.

Поэтому именно этому вопросу мы уделили значительное внимание в ходе заседания и в узком составе, и в расширенном составе. Мы обменялись мнениями о развитии международной обстановки в нашем регионе. Я проинформировал, например, о том, какие меры предпринимает блок НАТО на наших западных границах. К сожалению, мы видим нагнетание напряженности, что направлено в том числе против нашей Организации. Растет количество военнослужащих НАТО, размещенных на наших границах, растет количество учений, проводимых каждый год, и т.д. и т.п.

Мы обменялись мнениями об обстановке и договорились о тесном взаимодействии в том, что касается нашей внешнеполитической сферы, по вопросам деятельности нашей Организации.

Мы договорились о более плотных консультациях в том, что касается вопросов внешней политики, военной сферы, вопросов безопасности. И по итогам вот этого заседания подписан соответствующий План консультаций на 2022-24 гг. Принято соответствующее заявление об обстановке в нашем регионе, где чётко говорится о необходимости соблюдать принцип неделимости безопасности. Не может быть безопасность одного государства построено за счёт другого государства. Поэтому в целом заседание СМИД, проведенная здесь, в Ереване, было очень насыщенным, продуктивным и эффективным.

Я убеждён, что те решения, которые были приняты в рамках этого заседания, послужат хорошей основой для укрепления нашей Организации.

- Во время заседания обсуждалась ситуация на армяно-азербайджанской границе и проблематика вторжения азербайджанской армии на суверенную территорию Армении? Какая позиция у Беларуси по этому вопросу и каким видит решение этого вопроса Беларусь?

- Я бы не сказал, что этот вопрос напрямую обсуждался на заседании Совета министров иностранных дел, но армянская сторона, представитель Армении проинформировал о развитии ситуации в Нагорном Карабахе. Эту тему затронул и премьер-министр Армении в ходе встречи с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ.

Позиция Беларуси здесь была и остается однозначной: мы категорически против того, чтобы вопрос решался военным путем. Мы считаем, что все вопросы подобного рода, все конфликты должны решаться за столом переговоров, путем дипломатического и политического урегулирования. Должен быть задействован весь инструментарий политических мер, дипломатических шагов для того, чтобы любой конфликт, в том числе и нагорно-карабахский конфликт, был урегулирован как можно скорее. Мы считаем, что те договоренности, которые были достигнуты в ноябре прошлого года в рамках трехстороннего формата Россия-Азербайджан-Армения, создают хорошую основу для урегулирования этой ситуации, проблемной ситуации.

Сегодня премьер-министр Армении проинформировал о том, как движется вопрос, связанный с делимитацией и демаркацией границы, что является очень чувствительным, конечно, моментом на данном этапе. Мы абсолютно поддерживаем все усилия, которые предпринимаются вот этими тремя сторонами по скорейшему урегулированию этого конфликта. И, как мы видим, об этом сказал тоже премьер-министр Армении, появились определенные, обнадеживающие моменты, нотки в этом плане. Поэтому этот процесс, конечно же, мы будем всецело поддерживать, имея в виду, что вопрос должен быть решен как можно скорее, и решать его надо политико-дипломатическими способами.

- Господин Макей, в этом году Армения и Беларусь отмечают 29-летие установления дипломатических отношений. Как бы Вы охарактеризовали нынешний уровень армяно-белорусских отношений, и по каким направлениям должны развиваться эти страны?

- Я бы характеризовал уровень наших отношений, как очень и очень высокий и динамичный. Действительно, в следующем году мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими государствами, но сегодня мы можем констатировать, что очень динамично развиваются политические контакты между нашими странами. Президент Беларуси регулярно встречается на полях заседаний ЕАЭС, ОДКБ, СНГ с премьер-министром Армении, и в рамках этих встреч они обсуждают вопросы укрепления наших двусторонних отношений.

По линии министерств иностранных дел буквально недавно состоялись межмидовские консультации. Я встречался с коллегой буквально несколько недель назад, и мы тоже обсуждали текущее состояние наших отношений и перспективы их укрепления. Развиваются активные межпарламентские связи, не так давно состоялось и заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Поэтому, что касается политической сферы, то здесь контакты развиваются достаточно динамично.

Торгово-экономические отношения тоже показывают очень высокую динамику. Ну, допустим, за прошлый год наш товарооборот вырос, несмотря на пандемию, почти на 20%, и достиг цифры почти в 100 млн долларов. Такого не было еще в нашей истории. А за первый квартал этого года товарооборот вырос на 60%. Это говорит о том, что у нас есть еще потенциал, и мы намерены всецело уделять огромнейшее внимание укреплению торгово-экономических связей между нашими государствами.

Должен сказать, что наше посольство активно работает в этом плане. Поэтому основа солидная создана. Наша задача состоит, в том чтобы и дальше развивать, в первую очередь, торгово-экономические отношения, политические отношения, гуманитарные связи, межрегиональное сотрудничество, что очень важно. И я убежден, что к 30-летию установления дипломатических отношений между нашими государствами мы выйдем действительно с новыми показателями и на новой ступени нашего сотрудничества.

Однако это не означает, что надо успокаиваться и всё пройдёт само собой. Нет, мы разговаривали с коллегой, мы договорились о том, что мы проинструктируем наши министерства, ведомства, наши предприятия о необходимости дальнейшей интенсификации нашего сотрудничества. Убежден, что это придаст новый стимул, новый импульс для расширения и углубления нашего взаимодействия во всех сферах и областях.

Беседу вел Карен Хачатрян