Телеканал "Беларусь-24" отключен от спутникового вещания на страны ЕС и тихоокеанского региона, как передает Арменпресс, об этом сообщило Министерство информации Белоруссии.

В пресс-релизе уточняется, что это одностороннее решение компании Globe Cast.

Мининформ выразил возмущение в связи с этим решением и назвал отключение вещания "очередным проявлением эрозии права и тотальной стерилизации информационного пространства западных стран".

"Беларусь 24" - белорусский международный государственный телеканал. Зона покрытия до отключения от спутникового вещания на страны ЕС и тихоокеанского региона охватывала 174 стран.