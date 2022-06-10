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Nikkei: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций

Nikkei: КНР и Индия увеличивают закупки нефти из России, снижая эффективность санкций

Китайские и индийские импортеры увеличивают объемы закупок нефти из РФ, что приводит к снижению эффективности антироссийских санкций. Как передает Арменпресс, об этом говорится в материале, опубликованном в пятницу на сайте японской газеты Nikkei.

Согласно ее информации, КНР в мае ежедневно закупала 800 тыс. баррелей доставляемой морским путем российской нефти, соответствующий показатель возрос на 40% в сравнении с январем. В свою очередь уровень объема закупок этого ресурса Индией в мае достиг отметки в 700 тыс. баррелей в сутки, хотя в январе подобные поставки не осуществлялись.

Как отмечает Nikkei, США и Европа призывают Китай и Индию воздержаться от закупок российской нефти, однако дешевые российские ресурсы "предоставляют им существенные экономические преимущества на фоне глобального роста цен на энергоносители".

 


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