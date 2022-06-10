В контексте урегулирования нагорно-карабахской проблемы ключевым является вопрос статуса Нагорного Карабаха: Пашинян

Премьер-министр Никол Пашинян принял участников заседания Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности: министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова, министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, министра иностранных дел Кыргызстана Сироджидин Мухриддина и генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Как сообщили «Арменпресс» в правительстве РА, в своем вступительном слове премьер-министр Пашинян сказал:

«Дорогие друзья!

Приветствую всех Вас в нашей стране, в нашей столице. Приветствую и заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ в нашей стране.

В этом году у нас двойной юбилей: мы отмечаем 30-летие подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летие образования Организации Договора о коллективной безопасности. Приятно отметить, что в этот юбилейный год после пандемии коронавируса восстанавливается та динамика, которая традиционно была у нас. И, как мы уже неоднократно говорили, я считаю, что юбилей - это очень хорошая возможность проанализировать прошлое, отметить наши успехи и достижения, рассказать о недостатках, которые наблюдались за время существования и работы нашей организации.

Вы знаете, что ОДКБ является одним из важнейших факторов безопасности наших стран, и должен с сожалением сказать, что ситуация в зоне ответственности нашей организации не столь стабильна. В этом контексте, считаю необходимым - тесное сотрудничество, обмен информацией, оценка ситуации, для своевременной реализации механизмов предотвращения и регулирования кризисов.

Должен отметить, что мы рады принимать с такой интенсивностью различные мероприятия ОДКБ. Недавно мы принимали в Ереване заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ, сейчас и это важное событие. 17 июня ждем секретарей Советов безопасности государств-членов ОДКБ. Это действительно хорошие возможности поговорить, обсудить повестку нашей организации.

Еще раз хочу приветствовать Вас, надеюсь, что в нашей республике Вы проведите эффективное заседание и время».

Премьер-министр РА на встрече с министрами иностранных дел ОДКБ коснулся текущей региональной ситуации, говоря о деятельности комиссии по делимитации и пограничной безопасности Армения-Азербайджан, открытии региональных коммуникаций, возвращении удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и других гражданских лиц. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность содействия международного сообщества.

Премьер-министр подчеркнул, что Армения заинтересована в разблокировании региональных коммуникаций, и все дороги, которые должны быть открыты, будут действовать под суверенитетом стран, через которые они проходят. Никакой «коридорной» логики быть не может, это общее восприятие. В контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта Никол Пашинян счел ключевым вопрос статуса Нагорного Карабаха, подчеркнув, что конфликт должен быть урегулирован мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Премьер-министр РА заметил, что еще открыт вопрос вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении с мая 2021 года, в связи с чем, Армения обращалась в ОДКБ. В данном контексте состоялся обмен мнениями по совершенствованию механизмов мониторинга и оперативного реагирования ОДКБ, что повысит эффективность службы организации по решению проблем безопасности государств-членов.