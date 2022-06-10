Япония запрещает поставки в Россию грузовиков и бульдозеров

Япония запрещает с 17 июня экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов и бульдозеров, сообщил министр экономики, промышленности и торговли страны Коити Хагиудо.

"В свете решений правительства от 7 июня, принявшего запрет на экспорт в Россию товаров, укрепляющих ее промышленную базу. В этой связи с 17 июня вводится запрет на экспорт в Россию грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования", - сказал он на пресс-конференции.

Ранее Япония запретила поставлять в Россию предметы роскоши, включая автомобили класса люкс, дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещен экспорт высокотехнологичного оборудования для нефтепереработки, квантовых компьютеров и их компонентов, электронных и атомно-силовых микроскопов, 3D-принтеров и расходных материалов к ним, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Также запрещено поставлять в Россию оборудование для производства органических светодиодов, микроэлектромеханических схем, высокоэффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов. Запрещен и экспорт оборудования для охлаждения, предназначенного для крайне низких температур, и материалов, осложняющих обнаружение электромагнитных волн.

Санкции, принятые правительством Японии с начала событий на Украине, распространяются на 507 человек из России, 253 человек из ЛНР и ДНР, 201 российскую компанию и организацию, 11 банков.