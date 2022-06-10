Председатель КГД Армении и глава ФНС РФ обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в налоговой сфере

10 июня председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян принял делегацию во главе с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым, находящимся с рабочим визитом в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в КГД, был обсужден ряд вопросов, касающихся сотрудничества в налоговой сфере. В центре внимания на встречи было обсуждение хода реализации подписанной между Комитетом государственных доходов РА и Федеральной налоговой службой РФ дорожной карты «О реализации пилотной программы обмена электронными документами при трансграничной торговле между хозяйствующими субъектами Российской Федерации и Республики Армения с применением доверенного механизма третьей стороны».

Стороны завершили оценку ряда мероприятий, намеченных в пилотной программе, констатировали необходимость завершения невыполненных мероприятий до 1 октября текущего года. На совещании было подчеркнуто, что в случае успешной реализации пилотного проекта вопрос дальнейшего развития программы должен быть распространен во всех заинтересованных сторонах для возможности обмена электронными документами между хозяйствующими субъектами как в двустороннем порядке, так и на площадке ЕАЭС.

Председатель Комитета государственных доходов Рустам Бадасян и руководитель Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниил Егоров обменялись мнениями о дальнейших шагах сотрудничества. Также была отмечена проводимая совместная работа по повышению эффективности налогового администрирования России и Армении.

Стороны выразили готовность приложить все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества и реализации достигнутых договоренностей.