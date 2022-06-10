СМИ: Макрон на следующей неделе может посетить Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон может на следующей неделе совершить поездку в Киев. Как передает Арменпресс, об этом со ссылкой на источники сообщила в пятницу газета Le Parisien.

Как отмечает издание, возможность визита главы государства в Киев на следующей неделе "серьезно изучается". Вместе с тем "Елисейский дворец не подтверждает, но и не опровергает проведение зарубежных поездок на следующей неделе", сообщает газета.

По данным Le Parisien, поездка в Киев может последовать за планируемым визитом Макрона в Румынию, где он намерен встретиться с находящимися там французскими военными.

В четверг лидер Франции и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Ранее Макрон неоднократно заявлял о готовности посетить Киев, но только если это принесет пользу в деле урегулирования конфликта.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, измеряемые на данном этапе миллиардами долларов.