В Армении ожидается переменная погода

В некоторых районах республики во второй половине дня 10 июня, по ночам с 11 на 15 июня и во второй половине дня в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди и грозы. В некоторых районах возможен град.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Армении сообщает, что во время грозы ожидается усиление ветра до 18-23 м/с. Днем с 10 по 12 июня температура воздуха постепенно понизится на 2-3 градуса.

С 11 по 15 июня, по ночам и в вечерние часы ожидаются кратковременные дожди с грозами, во время грозы усиление ветра до 18-20 м/с.

10 июня в Арцахе ожидается дождь с грозой, 11 июня осадков не предвидится.