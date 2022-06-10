Премьер-министр РА Никол Пашинян встретился с министрами иностранных дел стран-членов ОДКБ. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МИД России.

10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна проходит заседание Совета министров иностранных дел стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности. В повестке дня вопросы международной и региональной безопасности, укрепления механизмов кризисного реагирования ОДКБ.