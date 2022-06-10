В Конгресс США внесли законопроект о создании единой системы ПРО арабских стран и Израиля

Ряд членов Конгресса США внес в Палату представителей и в Сенат законопроект о создании единой для нескольких арабских стран и Израиля системы противоракетной обороны с целью противостояния Ирану. Текст документа опубликовала в четверг сенатор Джони Эрнст, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Законопроект предполагает, что министр обороны США должен сотрудничать с союзниками из Ближневосточного региона по вопросу создания совместной "архитектуры" системы ПРО. Авторы документа предлагают создать "интегрированный потенциал противоракетной и противовоздушной обороны" для защиты стран региона от "крылатых и баллистических ракет, беспилотников и ракетных атак со стороны Ирана и для других целей". В числе тех, чья защита должна быть таким образом обеспечена, - Саудовская Аравия, Катар и другие страны Персидского залива, а также Египет, Ирак, Иордания, Израиль.

Пентагон должен представить стратегию, которая определит "подход к интегрированной системе противовоздушной и противоракетной обороны", в течение 180 дней, если закон будет принят.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с Израилем объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.