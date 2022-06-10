На саммите Orion 2022 будет объявлен официальный запуск цифровой сети Digital Julfa Network
На технологическом саммите Orion Summit 2022 будет объявлен официальный запуск сети Digital Julfa (Digital Julfa Network) как инициативы, объединяющей все армянские интеллектуальные, технологические, коммерческие и культурные силы. Как сообщает «Арменпресс», основным докладчиком Orion Summit 2022 является известный специалист в области финансового консультирования инвестиционных банков, член Правления Союза армянских партнеров Марк Ченьян, который выступит с заключительным словом и на панельной дискуссии «Запуск сети цифровой Джуги 21 века».
Марк Ченьян, имеющий более чем 50-летний опыт работы в сфере инвестиционных банков, специализируется на управлении активами.
В панельной дискуссии примут участие директор-основатель Orion Worldwide Innovations, соучредитель акселератора «BAJ Accelerator» Эмма Аракелян, директор Матенадарана Ваан Тер-Гевондян, соучредитель-партнёр «BAJ Accelerator», доктор Армен Херлопян и руководитель юридического офиса «Сурен А. Исраелян» Сурен Исраелян.
На панельной дискуссии будет представлена культурологическая значимость сети Digital Julfa. Саммит завершится приемом, во время которого пианист-композитор, автор джазового альбома Komitas-Passion of Fire Джоэл А. Мартин исполнит произведения Комитаса в джазовой интерпретации. В рамках саммита также пройдет выставка современного искусства.
Orion Summit 2022 состоится 22 июня в Ереване, в Матенадаране. В нем примут участие всемирно известные учредители, инвесторы, консультанты и специалисты в области технологий, финансов, бизнеса и др.
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