Музей современного искусства представит эксклюзивную выставку

В 2022 году исполняется 50 лет со дня основания Музея современного искусства в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в музее, в связи со знаменательным юбилеем, а также 90-летием основателя музея, искусствоведа Генрика Игитяна, по инициативе Музея современного искусства 16 июня в Доме правительства N 2 (бывшее здание Министерства иностранных дел) начнется череда юбилейных мероприятий.

В Доме правительства N 2 17 июня 2022 года откроется эксклюзивная выставка, на которой будет представлено более 300 работ 150 авторов, будут показываться фильмы об истории и деятельности музея, снятые в разное время, посвященные авторам работ. В рамках выставки будут организованы различные культурные мероприятия и программы. Выставка продлится два месяца.

Выставка будет открыта ежедневно, кроме понедельника, время работы - 11:00-18:00.