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Армия США потеряла в Калифорнии второе воздушное судно за два дня

Армия США потеряла в Калифорнии второе воздушное судно за два дня

Второе воздушное судно армии США разбилось в штате Калифорния за последние два дня, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В среду командование корпуса морской пехоты США сообщило о крушении конвертоплана MV-22 Osprey, в результате чего погибли пять военнослужащих.

В четверг командование базы авиации ВМС "Эль-Сентро" сообщило о крушении военного вертолета. На его борту находились четыре члена экипажа, они все выжили. Один из военных пострадал и был госпитализирован.

 

Оба инцидента произошли в пустынной местности.

 


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