В команде «Арарат-Армения» новый вратарь
12:40, 10 Июнь 2022
Российский вратарь Всеволод Ермаков перешел в ереванский клуб «Арарат-Армения».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. До перехода в «Арарат-Армению» Всеволод Ермаков играл за ряд российских клубов. Он воспитанник клуба «Краснодар», выступал за Академию клуба и за «Краснодар-2». Также играл в «Торпедо» Армавира, в «Армавире», в «Зените» Ижевска.
Ермакова имеет опыт выступлений в Премьер-лиге Армении. Выступал за гюмрийский «Ширак» и ереванский «Арарат».
Всеволод Ермаков - двукратный обладатель Кубка Армении, выиграл кубки в составе «Ширака» и «Арарата».
Подпишитесь на наш канал в Телеграм