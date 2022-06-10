В команде «Арарат-Армения» новый вратарь

Российский вратарь Всеволод Ермаков перешел в ереванский клуб «Арарат-Армения».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. До перехода в «Арарат-Армению» Всеволод Ермаков играл за ряд российских клубов. Он воспитанник клуба «Краснодар», выступал за Академию клуба и за «Краснодар-2». Также играл в «Торпедо» Армавира, в «Армавире», в «Зените» Ижевска.

Ермакова имеет опыт выступлений в Премьер-лиге Армении. Выступал за гюмрийский «Ширак» и ереванский «Арарат».

Всеволод Ермаков - двукратный обладатель Кубка Армении, выиграл кубки в составе «Ширака» и «Арарата».