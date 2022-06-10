В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе
В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе, за которым последует встреча в расширенном составе.
В повестке дня вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, укрепления механизмов быстрого кризисного реагирования ОДКБ.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 12:16 Глава Исполкома СНГ заявил, что спада в экономическом развитии стран содружества нет
- 11:55 Комитет Сената США одобрил заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
- 11:29 Следующее заседание Экономического совета СНГ планируется провести 23 сентября в Москве
- 11:14 В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе
- 10:57 Израиль нанес удары по целям к югу от Дамаска
- 10:22 В преддверии матча Украина-Армения: команды в общей сложности имели 8 встреч
- 10:16 На Мемориальном турнире Карена Асряна лидируют 6 шахматистов
- 10:13 В Ереване проходит заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ
- 10:11 Лидеров АСЕАН могут пригласить на саммит в Японию в 2023 году
- 10:06 “Ереванский бестселлер”: лидирует Ашот Агабабян: армянская литература, май, 2022
- 10:01 Оппозиция проводит акцию протеста на проспекте Баграмяна
- 09:42 Теннисист Карен Хачанов в четвертьфинале ATP-250
- 09:33 Арман Ованнисян вернулся в «Арарат-Армения»
- 08:47 Европейские индексы снизились - 09-06-22
- 08:45 Американские индексы снизились - 09-06-22
- 08:44 Цены на цветные металлы - 09-06-22
- 08:43 Цены на драгоценные металлы снизились - 09-06-22
- 08:42 Цены на нефть снизились - 09-06-22
- 09.06-21:34 МИД Армении представил повестку заседания СМИД ОДКБ
- 09.06-20:55 Министр юстиции Армении принял председателя Венецианской комиссии
- 09.06-20:40 Разблокировка важна для развития наших торгово-экономических отношений: глава МИД РФ на встрече с президентом Армении
- 09.06-19:55 Россия приветствует процесс нормализации армяно-турецких отношений: Лавров
- 09.06-19:39 Заблудившийся и оказавшийся на азербайджанской стороне житель Бердзора возвращен армянской стороне
- 09.06-19:36 В правительстве обсуждены вопросы развития вузовской системы и формирования академической среды
- 09.06-19:12 Национальная сборная Армении прибыла в Польшу
15:40, 04.06.2022
1296 просмотров В Раде сообщили о возможности предоставления Берлином подводных лодок Киеву
16:14, 04.06.2022
1295 просмотров В рамках уголовного дела по факту беспорядков на перекрестке Прошяна-Демирчяна задержаны 13 человек. СК
17:11, 04.06.2022
1223 просмотров В Москве обвиняемый в убийстве армянского бизнесмена признал вину
15:02, 04.06.2022
1204 просмотров Католикос надется, что эксперты защитят справедливые права армянского народа на международных площадках
11:48, 04.06.2022
1185 просмотров Армяно-российско-азербайджанская рабочая группа уточнила подходы по вопросам пограничного и иного контроля