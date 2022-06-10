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В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе

В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе

В Ереване началось заседание глав МИД стран ОДКБ в узком составе, за которым последует встреча в расширенном составе.

В повестке дня вопросы, касающиеся международной и региональной безопасности, укрепления механизмов быстрого кризисного реагирования ОДКБ.


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