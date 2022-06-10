На Мемориальном турнире Карена Асряна лидируют 6 шахматистов

В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна продолжается Мемориальный турнир Карена Асряна.

Как передает «Арменпресс», по окончании третьего тура лидерами, набрав по 3 очка, являются 6 шахматистов, 5 из которых - представители Армении, один - российский шахматист, выступающий под флагом ФИДЕ.

В этом году в турнире, проходящем в Доме шахмат Тиграна Петросяна, принимают участие 98 участников из 8 стран (Армения, Бразилия, Индия, Иран, Казахстан, Филиппины и российские шахматисты под флагом ФИДЕ), 9 из которых - гроссмейстеры. Среди участников 13-го Мемориала самый высокий рейтинг у члена сборной Армении по шахматам Гранта Мелкумяна. Мемориальный турнир проводится по швейцарской системе и состоит из 9 туров.