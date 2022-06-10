Лидеров АСЕАН могут пригласить на саммит в Японию в 2023 году

Власти Японии рассматривают возможность проведения саммита в 2023 году на японской территории с участием лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в связи с 50-летним юбилеем установления отношений. Как передает Арменпресс, об этом в пятницу в интервью сингапурской газете The Straits Times заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"В связи с этой исторической датой мы намерены пригласить лидеров АСЕАН [в 2023 году] в Японию для проведения специального саммита. На нем мы изучим историю наших полувековых отношений и направим взгляд в будущее, определив новое направление нашего взаимодействия, а также видение сотрудничества Японии и АСЕАН", - подчеркнул глава японского правительства. Он также отметил, что отношения с АСЕАН занимают особое место в его мыслях о будущем Азии.

Кисида 10 июня прибудет Сингапур, где он встретится со своим сингапурским коллегой Ли Сянь Луном и примет участие в 19-й Конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, известной как "Шангри-Ла диалог".